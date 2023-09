Corteo di migranti e dei rappresentanti di un cartello di associazioni, oggi pomeriggio, per le vie di Campobello di Mazara. Il raduno è avvenuto davanti la villa comunale, dove i migranti si sono dati appuntamento per poi sfilare lungo la via Garibaldi e raggiungere la zona dove ogni anno viene allestito il campo migranti all’interno dell’ex oleificio “Fontane d’oro”. Già di pomeriggio era stato attivato un servizio d’ordine con la presenza di Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza. I migranti, col supporto delle associazioni, protestano perché chiedono che venga riallestito il campo migranti all’interno dell’ex oleificio. Lo scorso anno venne gestito, su incarico della Regione, da parte del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Quest’anno, invece, pare non ci sia nulla ancora di programmato. E i migranti economici, che vengono impiegati nella raccolta delle olive, protestano perché chiedono un posto dove dormire.

AUTORE. Redazione