Il rossetto è un cosmetico essenziale nel beauty case di ogni donna appassionata di trucco. La varietà di sfumature consente make-up per occasioni e stati d’animo diversi. Oltre ai colori, i rossetti sono disponibili anche in formule diverse come balsami, in crema, liquidi a matita.

C’è una ragione per cui è l’elemento indispensabile per un trucco accattivante, sia quotidiano che serale. Opportunamente pigmentato, donerà alle labbra un colore bello e intenso per molte ore, farà risaltare anche il colore dell’iride e farà apparire la pelle dall’aspetto più fresco. Metterà in risalto la bellezza di ogni donna e le darà effettivamente fiducia in sé stessa.

Dove comprare un buon rossetto, uno che rimanga a lungo sulle labbra e abbia una bella tonalità? Di seguito, la selezione dei migliori rossetti 2023. Per fare la classifica sono stati presi in considerazioni il numero di ordinazioni e riordinazioni durante l'anno, le recensioni, le esperienze e i feedback ricevuti.

1. L’Oréal Paris Color Riche Nude Intense è uno dei migliori rossetti idratanti, che dona un colore ricco grazie ai pigmenti ultra intensi. La sua composizione contiene il 75% di ingredienti che proteggono, ammorbidiscono e nutrono la delicata pelle delle labbra. Contiene olio di argan e vitamina E, che idratano, proteggono dagli effetti dei radicali liberi e prevengono l’invecchiamento precoce della pelle, mantenendo le labbra morbide e delicate.

2. NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream, parte della classifica miglior rossetto 2023, è cremoso, delicato, vellutato, ad alto grado di pigmentazione e con una copertura totale. Lascia sulle labbra una finitura opaca e un colore a lunga tenuta. Il rossetto non secca, è leggero e setoso. Il prodotto ha anche una gradevole profumazione dolce, che rende l’applicazione piacevole. È disponibile in tante tonalità, così ogni donna troverà quella giusta per sé.

3. Golden Rose My Matte Lip Ink è un rossetto liquido delicato, dalla formula vegana e a lunga tenuta, che dona alle labbra un’eccellente copertura, un colore pigmentato e un finish ultra mat. Contiene burro di karitè, che idrata e protegge dalla secchezza. La texture leggera del prodotto copre delicatamente le labbra con uno strato di colore sottile e liscio, lasciando una finitura morbida e opaca.

4. Bourjois Rouge Edition Velvet Lipstick, tra quelli con migliori recensioni dell’elenco miglior rossetto 2023, è un rossetto liquido intensamente pigmentato e dal finish opaco intenso, che offre un effetto impeccabile che dura fino a 24 ore, risultando tra i migliori rossetti opachi. La formula leggera con la consistenza piacevole e setosa risulta praticamente impercettibile sulla pelle. È dotato di un comodo applicatore con morbida spugnetta che permette di prelevare la giusta quantità di cosmetico e stendere con precisione sulle labbra.

5. Max Factor Lipfinity Velvet Matte Lipstick è un rossetto lunga tenuta con applicatore. Donerà alle tue labbra un colore intenso, con una finitura opaca e duratura fino a 24 ore. La formula del rossetto è stata arricchita con vitamina E e olio di cocco per un colore intenso e il massimo comfort. L’olio di cocco idrata e nutre, mentre la vitamina E antiossidante protegge dagli effetti dannosi di fattori esterni.

6. Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick è il miglior rossetto lunga tenuta con finitura opaca. È caratterizzato da una consistenza cremosa e da una pigmentazione eccezionale e coprente. Si fissa dopo l’applicazione, permettendo di ottenere un colore profondo che dura a lungo, lasciando le labbra piacevolmente morbide, avvolte da un colore intenso dal finish mat.

7. Makeup Revolution Creme Lip ha una consistenza cremosa, ricca e intensamente pigmentata, che offre una copertura totale che si mantiene per ore, garantendo un look impeccabile per l’intera giornata. La sua texture in mousse vellutata assicura un finish mat delicato e piacevolmente confortevole.

8. Lancôme L’Absolu Rouge Intimatte Lipstick, come parte dell’elenco miglior rossetto 2023, ha una formula eccezionale progettata per avvolgere con una finitura opaca vellutata che dura in modo impeccabile fino a 12 ore. Realizzato con una texture burrosa, questo rossetto fonde senza sforzo l’estratto di rosa centifolia e le ceramidi, infondendo un’idratazione profonda. Si scioglie perfettamente sulle tue labbra, fornendo nutrimento istantaneo e mantenendo un aspetto perfettamente liscio per tutto il giorno.

9. MAC Amplified Creme Lipstick è la scelta ideale per chi ama il trucco labbra semilucido! Una sola passata fornisce un’elevata coprenza con effetto colore intenso. La sua texture cremosa scivola facilmente sulle labbra, garantendo un’applicazione fluida e una finitura semilucida con una tonalità perfetta.

10. Guerlain KissKiss Shine Bloom Lipstick come parte della classifica “miglior rossetto 2023” è disponibile in 20 tonalità affascinanti e facili da indossare, che lasciano un colore dal finish brillante. Ispirate ai colori dei fiori, ogni tonalità offre un risultato perfetto, sensuale e vibrante per una bellezza naturale, indipendentemente dall’umore. La formula contiene acido ialuronico combinato con l’estratto di konjac per fornire un’idratazione intensa e duratura. L’olio estratto di Rosa d’Inverno nutre e ammorbidisce le labbra, creando un effetto radioso.

AUTORE. Claudia Bianco