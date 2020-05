Un incidente si è verificato questa mattina in Viale dei Templi a Castelvetrano. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo che trasportava materiale edile si è ribaltato nel percorrere la rotatoria di Via Caduti di Nassirya. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma fortunatamente il conducente del mezzo non ha riportato gravi conseguenze.

A causa del sinistro, avvenuto sulla corsia in direzione Marinella di Selinunte, si sono verificati anche disagi alla circolazione ed è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale per agevolare le operazioni di rimozione del mezzo.