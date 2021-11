ASCOLTA L'ARTICOLO

COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO – SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE IN RELAZIONE ALL’AVVISO IN ALLEGATO E’ INVITATA A PRESTARE ATTENZIONE NELLE PROSSIME ORE E FINO ALLE 24 DI DOMANI 17 NOVEMBRE 2021 AGLI SPOSTAMENTI CHE DOVRANNO AVVENIRE PER ESIGENZE SPECIFICHE CON LA CAUTELA MASSIMA ED EVITANDO LE ZONE PIU’ SUSCETTIBILI DI ALLAGAMENTO (VIA MINGHETTI, VIA PARTANNA, VIA SAPEGNO, PIAZZA AMENDOLA, VIA ASARO).

AUTORE. Redazione