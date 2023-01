“Mai più” è il titolo del video contro ogni stortura della storia, contro ogni ingiustizia prodotto dall’associazione “Mete Onlus” presieduta da Giorgia Butera, col patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica. Il video gode del supporto del “Movimento italiano per la gentilezza” e Di Marca Service.