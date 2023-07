ASCOLTA L'ARTICOLO

Stavolta ha risposto. Il superlatitante Matteo Messina Denaro è stato interrogato nuovamente nel carcere de L’Aquila dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e i pm della Dda Piero Padova e Gianluca De Leo. Messina Denaro si trova detenuto al 41 bis dal giorno della cattura avvenuta il 16 gennaio scorso. L’interrogatorio è durato 3 ore. Per il padrino, che finora non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere, è il terzo interrogatorio dall’arresto. Nei mesi scorsi erano andati a sentirlo il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e l’aggiunto Paolo Guido. Mentre un secondo interrogatorio si era svolto davanti al gip e al pm De Leo nell’ambito di un procedimento penale in cui Messina Denaro è imputato di estorsione aggravata. Messina Denaro oggi, come nei precedenti “incontri” con i magistrati di Palermo, era assistito dall’avvocato Lorenza Guttadauro.

AUTORE. Redazione