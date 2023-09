ASCOLTA L'ARTICOLO

Pare che le condizioni generali di salute di Matteo Messina Denaro sarebbe lievemente migliorate. Lo scrive l’agenzia Ansa. Il boss è ricoverato all’ospedale dell’Aquila dall’8 agosto scorso per un intervento chirurgico dovuto ad una occlusione intestinale: secondo quanto trapela da fonti mediche, sono buoni i parametri vitali per il 61enne, alimentato con la nutrizione parenterale e sottoposto alla terapia del dolore. Le condizioni restano comunque gravi per lo stadio molto avanzato del tumore al colon.

Messina Denaro, latitante per 30 anni e arrestato lo scorso 16 gennaio, si trova in una cella del reparto detenuti ed è tenuto d’occhio da decine di agenti dentro e fuori la struttura sanitaria. I medici, in base al suo stato di salute, hanno dato parere negativo alla magistratura in merito alla partecipazione da remoto del boss ad una udienza in programma il 19 settembre. Il boss non si è mai pentito e, qualche giorno addietro, ha riconosciuto la figlia Lorenza Alagna, che ora porta il cognome del padre.

AUTORE. Redazione