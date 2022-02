ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato un AVVISO per la concessione di POSTEGGIO su suolo pubblico per il mercatino settimanale e rionale delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina nel territorio del comune di Castelvetrano per l’anno 2022

Gli operatori commerciali che intendono partecipare al mercatino settimanale delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina del comune di Castelvetrano per l’anno 2022 e vogliono presentare domanda di partecipazione, possono inoltrare formale istanza di concessione temporanea di “posteggio” entro e non oltre la data del 30 maggio 2022 a pena decadenza, da inoltrare esclusivamente utilizzando la procedura informatica sul sito istituzionale comune.castelvetrano.tp.it e cliccando nel settore commercio – sotto “settore commercio al dettaglio in area pubblica” – e sotto “settore autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico”.

Le istanze presentate e/o pervenute in forma cartacea sono di fatto sono considerate nulle e prive di ogni efficacia di natura confessoria.

