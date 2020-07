Lunedì 6 luglio inizierà il mercatino estivo a Triscina di Selinunte, nella Via Della Magna Grecia (circonvallazione). L’area è stata recentemente interessata da una importante opera di bonifica. Nella zona, inoltre, è stato ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica.

Giovedì 9 luglio, invece sarà la volta del mercatino a Marinella di Selinunte nella via della Cittadella. Una nuova location con una vista mare di rara bellezza. Nella borgata, è prevista l’attivazione dell’area pedonabile a partire dal 18 luglio.

“Si invitano i cittadini – precisa l’assessore Manuela Cappadonna – di non recarsi nelle prime ore del pomeriggio per consentire ai mercatisti di sistemarsi nei nuovi stalli in base alle nuove normative anti covid. Si ricorda a tutti l’uso delle mascherine”