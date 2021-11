ASCOLTA L'ARTICOLO

Oggi il Sistema delle Piazze ha ospitato la prima edizione del “Mercatino delle pulci” a Castelvetrano. Questa domenica e ogni prima domenica del mese, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, sarà possibile comprare e/o barattare oggetti in disuso, da collezione, moderni o antichi, ma pronti a ritornare a nuova vita.

Dei 24 espositori autorizzati oggi in piazza sono stati installati una decina di stand. C’è chi vende abbigliamento vintage, chi espone opere d’arte per la vendita e chi espone oggetti da hobbistica e piccolo antiquariato. Il forte vento di questa mattina ha frenato qualche espositore ma poi è arrivato il sole e molte persone hanno raggiunto il centro storico. E’ arrivato anche un gruppo di vespisti a bordo dei loro motocicli a due ruote. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 5 dicembre.

AUTORE. Redazione