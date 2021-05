L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano esprime soddisfazione per l’approvazione del regolamento del mercatino delle pulci esitato nella seduta consiliare di oggi. Regolamento che già in Vª C.C.P era stato approvato all’unanimità dei presenti. Si è voluto dotare Castelvetrano di uno strumento importante che disciplinerà lo svolgimento del mercatino delle pulci, della hobbystica e del piccolo antiquariato, che costituirà un qualificante punto di aggregazione e di promozione della città.

“I “mercatini delle pulci” sono una delle cose che maggiormente attira i turisti – si legge in una nota del Comune – in quanto tra i banchi è possibile trovare di tutto, dalle grandi occasioni a pochi euro a pezzi vintage che di certo hanno sempre un grande fascino. Il mercatino si svolgerà ogni prima domenica del mese nel Sistema delle Piazze dalle 7:00 alle 17:00, saranno in totale 60 gli stalli e potranno partecipare privati cittadini e/o associazioni. Il “mercatino delle pulci, dell’hobbistica e del piccolo antiquariato” avrà lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale essendo tra l’altro l’emblema per eccellenza della economia circolare.