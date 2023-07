ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha per tempo sollecitato gli uffici al rispetto della tempistica per favorire la regolare partenza dei mercatini nelle frazioni di Triscina e di Selinunte. Difatti – si legge in una nota dell’assessore Antonino Manuzza – l’avviso per la partecipazione risulta pubblicato per 30 giorni a far data dal 12/05/2023 e nello stesso si invitavano gli operatori commerciali interessati a presentare apposita domanda mediante la piattaforma telematica “impresainungiorno”.

Nel frattempo, l’Ente ha provveduto a preparare la circonvallazione, sede del mercatino, sostituendo le lampade ed operando una importante opera di bonifica. Ciò nonostante, alla data del 29 giugno non risulta presentata alcuna domanda di partecipazione e, quindi, risulta impossibile programmare l’evento. Per l’Amministrazione Comunale così si è espresso Manuzza: “Nonostante gli sforzi profusi dall’Amministrazione e dagli uffici, con rammarico, prendiamo atto dell’assenza delle domande di partecipazione. Stiamo già provvedendo a pubblicare un secondo avviso che sia da stimolo, per scongiurare la mancata partenza anche per Selinunte.”

AUTORE. Redazione