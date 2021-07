Confermato per questa sera il mercatino estivo a Triscina di Selinunte. Lo conferma a CastelvetranoSelinunte.it l’assessore Manuela Cappadonna. Lo scorso 5 luglio, prima data per la stagione estiva 2021, i venditori ambulanti dopo essere arrivati sul posto, non avevano potuto montare le bancarelle a causa di autorizzazioni con assegnazioni di posto non corrette. Il debutto è andato male, pare per un errore di comunicazione tra il Suap (lo Sportello unico per le attività produttive) e la Polizia Municipale di Castelvetrano.

Per questa sera, così come ribadito dall’assessore, nulla dovrebbe ostacolare l’avvio del mercatino, particolarmente atteso da villeggianti, turisti e commercianti. Dal Comune assicurano che stanno anche lavorando per confermare l’appuntamento (previsto per giovedì) del mercatino estivo a Marinella di Selinunte dove è molto probabile che si torni al precedente sito di svolgimento, ossia via della Cittadella.