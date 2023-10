Il Comune di Castelvetrano ha riaperto i termini per poter presentare le istanze relative al contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per la mensa scolastica presso le Scuole dell’infanzia pubbliche a Castelvetrano per l’anno scolastico 2022/2023. Il contributo sarà erogato in base alla spesa effettivamente sostenuta e sarà differenziato in base all’Indicatore ISEE del nucleo familiare. Per poter presentare la richiesta si devono avere i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Castelvetrano, iscrizione del minore presso le Scuole dell’infanzia pubbliche a Castelvetrano, documentate spese sostenute per la mensa scolastica e assenza di altri rimborsi, contributi o detrazioni fiscali per la stessa finalità.

La documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza include l’istanza compilata utilizzando l’apposito modello fornito dall’Ufficio competente, l’attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2023, una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la mensa scolastica, come copie di bonifici, ricevute di pagamento, bollettini postali o altri documenti idonei.

L’importo del contributo varierà a seconda dell’Indicatore ISEE del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

ISEE da 0,00 a 8.000,00: contributo del 90%

ISEE da 8.000,01 a 16.000,00: contributo del 70%

ISEE da 16.000,01 a 24.000,00: contributo del 50%

ISEE da 24.000,01 a 36.000,00: contributo del 30%

ISEE superiore a 36.000,01: nessun contributo.

Nel caso in cui i fondi a disposizione si dimostrassero insufficienti per coprire tutti i contributi spettanti, saranno privilegiate le istanze dei nuclei familiari con ISEE più basso. L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modello fornito dal Comune di Castelvetrano. Sarà possibile inviare l’istanza entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 23 ottobre 2023, esclusivamente all’Ufficio protocollo dell’ente all’indirizzo PEC: pr********@pe*.it.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione presso il Sistema delle Piazze, Collegio di Maria, 1° Piano. Il responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo Lio Nastasi, raggiungibile via e-mail all’indirizzo ln******@co****.it.

AUTORE. Giacomo Moceri