Con una produzione che dovrebbe attestarsi su oltre 29mila tonnellate rispetto a 37mila tonnellate dell’anno scorso, la Sicilia si conferma tra le prime regioni olivicole ma avrà un calo che a fine annata sarà del 15 rispetto al 2019. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Sicilia sulla base dell’aggiornamento previsionale elaborato dall’Ismea e Unaprol per la campagna 2020/21. Nell’Isola – sottolinea Coldiretti – in alcune zone è ancora tempo di raccolta e ovunque è confermata un’annata di ottima qualità. La situazione produttiva a livello nazionale, con meno 30 per cento, scatena la caccia alla bottiglie anche a fronte dell’aumento del 9,5% degli acquisti delle famiglie che con l’emergenza Covid sono tornate a fare scorte in cucina con i prodotti base della dieta mediterranea. In Italia 9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d’oliva tutti i giorni – sottolinea Coldiretti – con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità che ha favorito la nascita di corsi e iniziative.

Consumare olio d’oliva di qualità – ricorda Coldiretti Sicilia – è fondamentale per la salute per gli innumerevoli benefici che garantisce. Bisogna diffidare di un olio che costa pochi euro. Occorre guardare con attenzione le etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop e Igp, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane o di acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l’olio EVO prima di comprarlo e riconoscerne le caratteristiche positive.