“Inycon e le sue Contrade, un viaggio alla scoperta dei vini di qualità e dei sapori del Mediterraneo” in programma dal 28 al 30 Aprile nella Città Italiana del Vino 2023 per creare nuove opportunità di business per le cantine. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici locali ed i wine tasting organizzati nei tre giorni dell’evento che prenderà il via con l’annullo filatelico di Poste Italiane

Menfi, Città Italiana del Vino 2023, prosegue con gli eventi dedicati in questo anno sotto i riflettori: ritorna Inycon in un’edizione tecnica dedicata al B2B. “Inycon e le sue Contrade, un viaggio alla scoperta dei vini di qualità e dei sapori del Mediterraneo” in programma dal 28 al 30 Aprile è organizzato dalla Pro Loco di Menfi e finanziato dall’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana in partnership con la Fondazione Inycon, Comune di Menfi e Cantine Settesoli. Visite in cantina, all’oleificio e al caseificio, wine tasting, banchi di assaggio e presentazioni di libri: sono diverse le attività in programma nei tre giorni dedicati a questo straordinario territorio. “Siamo davvero felici di dare il nostro contributo in un anno così importante per Menfi – sottolinea Vincenzo Santangelo Presidente della Pro Loco cittadina – tra gli obiettivi quelli di promozione del territorio, dei prodotti enogastronomici siciliani anche fuori dai confini dell’isola offrendo alle aziende anche supporto per la loro commercializzazione”. Presenti a Menfi, buyer e giornalisti che avranno modo di conoscere da vicino non solo produttori locali ma anche provenienti da altre parti della Sicilia: l’evento, inserito all’interno del programma di attività legate a Menfi Città Italiana del Vino 2023, vuole sottolineare l’importanza degli scambi commerciali e dei ruoli di promozione legati al territorio e alla storia delle persone.

Il programma prevede il via all’evento la mattina del 28 Aprile con Poste Italiane che sarà presente con un annullo postale per celebrare Menfi Città Italiana del Vino 2023.

