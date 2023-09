ASCOLTA L'ARTICOLO

È il concetto di piccola isola a unire i concerti: perché è un mondo con regole particolari, che va con il tempo e le maree, dove comandano i venti e si va d’accordo solo col mare. “Mediterraneo jazz” ha avuto il merito – già durante la prima tranche della rassegna al parco archeologico di Selinunte, altro luogo che un tempo aveva un rapporto stretto con l’acqua -, di esprimere e collegare mondi immaginari apparentemente lontani visto che si tratta di un genere associato tradizionalmente a una storia americana. Il concetto di Mediterraneo Jazz non sarebbe quello di fare jazz al centro del Mediterraneo, ma, al contrario, di esprimere un’idea di sintesi rigenerativa; e nello stesso tempo, ricongiungere, unire, saldare, non soltanto in maniera concettuale, ma concreta, materiale, artistica, poetica, sociale, culturale.

Ed ecco così pronta questa seconda tranche – da venerdì 1 a domenica 3 settembre – della terza edizione di “Mediterraneo jazz”, il festival di Curva Minore nato dall’intuizione del contrabbassista Lelio Giannetto di cui hanno raccolto idee e fascinazione, la moglie Valeria e i figli Luca e Gabriele. La rassegna sarà preceduta da un workshop / laboratorio tra il trio Radicetersa e la Banda Aegusea Kids, crescita e di scambio per giovanissimi musicisti, condotto da Tommaso Miranda e Domenico Sabella I giovani componenti degli Aegusea Kids proveranno con il trio RadiceTersa in vista del concerto finale della tre giorni: le musiche originali del gruppo Radicetersa si misceleranno ai brani eseguiti dalla Banda Aegusea (cialome, brani della tradizione popolare) appositamente arrangiati per questa speciale orchestra.

Ogni giorno al calar del sole, la Street band Blowin Hard Pool percorrerà le stradine delle tre Egadi – venerdì a Favignana, poi sabato a Levanzo e domenica a Marettimo – introducendo virtualmente ai concerti ospitati alla Tonnara di Favignana, vero e inestricabile miscuglio tra jazz e Mediterraneo sonoro. Protagonisti musicisti siciliani che si sono ormai imposti a livello internazionale. A partire dallo straordinario percussionista e cantautore ennese Davide Campisi con il suo tamburo amante della luna; il quartetto Areasud che esegue su strumenti nati nelle due regioni, musiche tradizionali siciliane e calabresi riarrangiate e ri-composte; il Miguel Soane Trio (con Mauro Cottone al contrabbasso e Giacomo Camilletti alla batteria) in arrivo dalla variegata scena jazzistica di Amsterdam. E ancora, Ypogeios, progetto guidato dal talentuoso contrabbassista greco Dimitris Koulentianos, che si fonde con il sax siciliano di Calogero Genco, e la batteria di Ruggero Di Luisi alla batteria. Infine il Trio Radicetersa, che si sta imponendo sempre più per il suo spirito innovativo: Domenico Sabella alla batteria, Alessio Cordaro al contrabbasso e Marcello Cinà al sassofono. Tra improvvisazione e materiali sonori che passano attraverso processi di rielaborazione e di scambio continuo fra i tre componenti. Biglietti: 8/5 euro. Info e prenotazioni: cu*********@gm***.com – tel. 329.1051417.

Programma Mediterraneo Jazz 1-3 settembre

1 settembre

FAVIGNANA | ore 19

performance itinerante

Marching band ‘’Blowin Hard Pool’’

Calogero Genco (sax tenore); Marco Ardizzone (sax contralto); Andrea Albanese (trombone); Davide Genna (tuba); Domenico Sabella (percussioni); Sandro Caracappa (percussioni).

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 21

Joca

Davide Campisi voce, percussioni

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 22

Quartetto Area Sud

Franco Barbanera (flauti, cornamuse); Marco Carnemolla (basso, voce); Maurizio Cuzzocrea (chitarra, battente, ukulele, voce); Mario Gulisano (percussioni, scacciapensieri, voce).

2 settembre

LEVANZO | ore 19

Performance itinerante

Marching band “Blowin Hard Pool”

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 21

Ypogeios

Dimitris Koulentianos (contrabbasso); Calogero Genco (sassofoni); Ruggero Di Luisi (batteria).

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 21.45

Miguel Seoane Trio

Miguel Seoane (alto sax); Mauro Cottone (contrabbasso); Giacomo Camilletti (batteria).

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 22.30

Ypogeios meets Miguel Seoane Trio

Dimitris Koulentianos (contrabbasso); Calogero Genco (sassofoni); Ruggero Di Luisi (batteria).

Miguel Seoane (alto sax); Mauro Cottone (contrabbasso); Giacomo Camilletti (batteria).

3 settembre

MARETTIMO | ore 19

Performance itinerante

Marching band “Blowin Hard Pool”

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 21

Radicetersa TRIO

Domenico Sabella (batteria); Marcello Cinà (sassofono tenore); Alessio Cordaro (contrabbasso).

FAVIGNANA | TONNARA FLORIO | ore 21.45

Radicetersa & Banda Aegusea Kids

AUTORE. Redazione