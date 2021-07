E’ programmato per questa sera, venerdì 16 luglio, alle ore 21.00 nel canale YouTube “Le ali del brujo” l’incontro dal titolo “LA MEDICINA APERTA ALLO SPIRITO”.

Protagonista dell’incontro sarà Raffaele Fiore, Medico chirurgo e Psicoterapeuta con diploma in psicoterapia ipnotica. Dopo un lungo training didattico, prima freudiano poi junghiano, il Dr. Fiore diventa Psicoterapeuta. La passione per le medicine naturali ed energetiche lo porterà a conseguire il diploma in Omeopatia e Omotossicologia. Nutrizionista Kousmine tra i primi in Italia, ha scritto molti libri ed, in particolare, ha pubblicato monografie per le edizioni Riza Scienze sui temi dell’alimentazione e dell’infiammazione.

L’evento che è gratuito e aperto a tutti sarà condotto da Francy Impallari, Docente e ricercatrice, laureata in filosofia e in teologia che ha vissuto a Castelvetrano fino ai 18 anni prima di trasferirsi a Palermo.

La Impallari ha ampliato i suoi studi nell’ambito psicologico, pedagogico, filosofico, antroposofico, teosofico e artistico e dopo un lungo periodo di analisi personale e training didattico improntato a una formazione olistica che integra le varie dimensioni della persona umana, ha conseguito alcuni Master post-laurea: Counselor in psicologia Sistemico-Relazionale e funzionale del Sé, Educatrice prenatale, Mediatore Familiare, Insegnante di Ananda Yoga e Meditazione. Nei suoi studi e ricerche ha approfondito la Fisica Quantistica, la Medicina Omotossicologica, Psicoenergetica, Psicosomatica e le terapie omeopatiche e naturali. Dei tanti incontri avuti negli anni con i più importanti Maestri Spirituali contemporanei, alcuni sono stati particolarmente determinanti nel condurla a un più profondo contatto con il suo Sé Superiore, e tra questi ama ricordare: Frèdèrick Lèboyèr, Thich Nhath Hanh, Swami Kriyananda discepolo diretto di Paramhansa Yogananda, Tara Ghandi, Radhanath Swami, Sister Chan Khonh, Swami Chidanand Saraswati, Shunyo, Padre Anthony Elenjimittan, Padre John Cappelletto, Avasa, Amrita, Phap X, Roy Martina, Prem Rawat .