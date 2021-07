La medaglia d’oro portata a casa dagli alunni dell’I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” di Castelvetrano in seguito alla partecipazione al concorso gastronomico nazionale “MEDITERRANEO A TAVOLA” è stata dunque un riconoscimento al livello umano oltre che professionale e gastronomico, simbolo, per chi l’ha ricevuta, di una valorizzazione degli sforzi compiuti e dell’impegno profuso, simbolo di risveglio e di ‘ritorno alla vita’ in un momento storico in cui il clima predominante sembra essere quello di pausa, di attesa, di inattività per molti.

La competizione nazionale, le cui fasi – compresa la premiazione, si sono svolte interamente in remoto – è stata promossa e organizzata da grandi enti ed associazioni di settore, tra cui “ORIGIN Italia” (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche) e “ONAF” (Associazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) e ha consentito agli alunni dell’I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” di Castelvetrano di mettersi alla prova su un campo molto definito, e cioè “preparazioni gastronomiche inedite, create e realizzate dagli allievi degli Istituti d’istruzione per i servizi ristorativi selezionati dal Comitato di Presidenza, con l’utilizzo caratterizzante dei Formaggi: Vastedda della Valle del Belìce DOP, Piacentinu Ennese DOP, Pecorino Siciliano DOP, Pecorino Romano DOP, conformemente alle specifiche categorie indicate”, come da Regolamento. E quale possibile abbinamento più inedito dell’accostamento fra un pesce tipico locale, strettamente legato al territorio, e un prodotto caseario che è ormai un’eccellenza apprezzata e riconosciuta ovunque?

Questa è stata la direzione consapevolmente intrapresa da alcuni alunni dell’I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” di Castelvetrano che, sapientemente incoraggiati e guidati dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Rosanna Conciauro e pazientemente seguiti e indirizzati con esperienza dai docenti e tecnici di cucina ed enogastronomia, si sono messi in gioco ad alti livelli, senza mai temere confronti o giudizi, ma anzi desiderosi di aprirsi al mondo dell’alta cucina, di conoscere e farsi conoscere.

Quando tutto intorno sembra fermo e tutti stentano a ripartire, a ritrovare fiducia nel presente prima ancora che nel futuro… Quando la situazione complessa e spesso disarmate che il mondo intero si trova ad affrontare da ormai un anno e mezzo cerca in ogni modo, subdolamente, di demotivarci e sminuire ogni pallido ottimismo… Quale modo migliore per ripartire che mettersi alla prova, ritrovare lo spirito di collaborazione e, perché no, di sana competizione, e concentrare le proprie capacità, energie e competenze verso un fine ben chiaro, senza lasciarsi andare alla rilassatezza e alla sfiducia che ogni cosa intorno sembrerebbe suggerirci? E se poi la meritatissima ricompensa è un ottimo risultato o, ancora meglio, un importante riconoscimento pubblico, chi o cosa potrà più fermare la ripresa e la corsa verso un futuro ricco di soddisfazioni? Bravi ragazzi, sempre avanti, la scuola è con voi, dalla vostra parte sempre, verso nuove sfide!