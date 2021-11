ASCOLTA L'ARTICOLO

A Verona in occasione della 123^ Fieracavalli, la Sicilia si è confermata grande protagonista in Arena FISE, non solo nella Coppa delle Regioni Pony, ma anche nel Best Rider My Horse del Progetto Sport. Sono due i risultati più importanti di questa edizione del Best Rider Progetto Sport My Horse per i siciliani. Uno ha un significato molto particolare perché conquistato da una giovanissima amazzone di Castelvetrano. Matilde Peraino ha, infatti, vinto il livello Base Junior L’amazzone tesserata per Exequo, Scuola di Equitazione ASD (Istr. Antonio Barresi) in sella ad Asia ha chiuso con un doppio netto nel tempo di 47”12.

Il più importante risultato per la categoria senior è arrivato, invece, grazie alla vittoria di Marika Saporito (C.I. Le Coccinelle; istr. Francesco Scarpato) nel livello 4 Senior. L’amazzone messinese ha chiuso con una penalità la prima manche e con un netto la seconda. La Sicilia ha dimostrato ancora una volta di potere competere ad armi pari con cavalieri e amazzoni di tutto il resto d’Italia.

AUTORE. Redazione