McDonald’s sta assumendo 202 persone in tutta la Sicilia, tra Agrigento, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta ed Enna. Il reclutamento fa parte di un piano di recruiting a livello nazionale, che prevede l’assunzione di due mila nuove persone in tutta Italia, di cui circa mille faranno parte dell’organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi. Altre mille invece saranno assunte per rafforzare lo staff nei ristoranti già esistenti. Per la sede di Castelvetrano sono previsti 5 posti di lavoro, stesso numero per il ristorante a Trapani.

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura attraverso il seguente link: https://www.mcdonalds.it/entra-nel-team/posizioni-aperte/addetto_ristorazione_per_tutta_italia_319