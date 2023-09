ASCOLTA L'ARTICOLO

“Praticanti della parola (Gc 1,22), la Bibbia come cibo, specchio e luce della vita cristiana” è il tema del convegno diocesano di inizio anno pastorale che si celebrerà nella Cattedrale di Mazara del Vallo mercoledì 18 ottobre, dalle 18,30 alle 20,30 e giovedì, dalle 10 alle 12,30 con un incontro dedicato al presbiterio. Al convegno sono invitati a partecipare: i presbiteri, i diaconi, i consacrati, consacrate, i seminaristi, i delegati sinodali, i consigli pastorali parrocchiali, gli operatori pastorali (in particolare catechesi, liturgia, Caritas), le aggregazioni laicali, gli educatori, i formatori e gli animatori dei gruppi giovanili.

«Le tre parole cardine per il cammino che avviamo con il convegno pastorale, saranno quelle emerse nell’assemblea dello scorso giugno – spiega il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella – sinodalità come valore, spirito e metodo, missione intesa come conversione missionaria della nostra pastorale ordinaria, come ci chiede Papa Francesco nella “Evangelii gaudium” e poi i giovani verso i quali ci metteremo in ascolto aiutati dalla lettera del papa “Christus vivit”». A guidare il convegno sarà don Nisi Candido, docente di Sacra Scrittura e responsabile nazionale del settore Apostolato Biblico della Conferenza Episcopale Italiana. Il libro biblico scelto è il Vangelo di Marco.

