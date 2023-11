Il presidente uscente di Fratelli d’Italia in provincia di Trapani Maurizio Miceli è stato rieletto alla guida del partito. Al congresso provinciale celebrato ieri, Miceli ha ottenuto 977 voti, mentre Livio Marrocco, anche lui candidato alla presidenza, ne ha ottenuti 488. Dell’ala guidata da Miceli sono entrati in direttivo provinciale 6 componenti, del gruppo che fa capo a Livio Marrocco 3 (compreso lui). Tra questi il castelvetranese Davide Brillo, vicino a Marrocco. Il congresso, con le dichiarazioni di voto, si è svolto a Trapani, alla presenza, tra gli altri, del senatore Raoul Russo e del deputato regionale Nicolò Catania. I seggi elettorali, invece, sono stati allestiti sia a Trapani che a Castelvetrano, Alcamo e Mazara del Vallo. Al voto sono andati 1.500 iscritti al partito in provincia di Trapani.

Sostenitore della candidatura di Miceli è stato l’onorevole Catania, mentre con Livio Marrocco c’era l’ex sindaco di Custonaci Giuseppe Bica, che ha presentato ricorso per iniziativa popolare contro l’elezione di Catania. Il procedimento è arrivato in secondo grado e l’udienza d’Appello è programmata per il 21 dicembre prossimo.