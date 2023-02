Il boss Matteo Messina Denaro non si è trincerato dietro il silenzio e ha scelto di parlare. Per la prima volta il superlatitante finito in carcere il 16 gennaio scorso, si è trovato faccia a faccia coi magistrati Maurizio De Lucia e Paolo Guido che lo hanno interrogato nel carcere di L’Aquila dove è rinchiuso. Per oltre un’ora Messina Denaro ha risposto alle domande dei pm. Come scrive l’Ansa, pare che le risposte del padrino non abbiano dato alcun contributo importante, o almeno significativo, al quadro dell’inchiesta. Il verbale dell’interrogatorio non è stato secretato.

Oggi che il boss è in cella, l’indagine dei pm è concentrata sulla rete dei fiancheggiatori dei boss. Uno dei punti da chiarire è il ruolo del medico Alfonso Tumbarello, il quale ha curato e assistito, con 137 prescrizioni, il boss che andava in giro con l’identità del geometra Andrea Bonafede. Tumbarello, affiliato a una loggia massonica di Campobello di Mazara dalla quale è stato sospeso, sostiene di non avere mai avuto sospetti sull’uso di un nome di comodo. Ma gli investigatori hanno messo sempre in discussione la credibilità del medico, che per questo è stato arrestato. In carcere con Tumbarello è finito Andrea Bonafede, cugino e omonimo di Bonafede che ha prestato la sua identità al boss. Andrea Bonafede, dipendente del Comune di Campobello, andava a ritirare le ricette dal medico Tumbarello in nome e per conto del cugino ma le prescrizioni servivano per il boss sotto falsa identità.