L’assessore comunale di Campobello di Mazara Massimiliano Sciacca non avrebbe depositato la dichiarazione sull’eventuale appartenenza a una loggia massonica o associazioni similari. È quanto scrivono in un’interrogazione consiliare il gruppo d’opposizione a Campobello di Mazara che citano anche il consigliere comunale Gioacchino Minutella tra quelli che ancora non avrebbero depositato la dichiarazione. Questa prassi è prevista dalla legge Fava del 2018: entro 45 giorni dall’insediamento gli amministratori devono depositarla. Sciacca e Minutella non l’avrebbero ancora depositata presso l’ufficio del sindaco. I consiglieri di opposizione, nella loro nota, avevano fatto presente che il mancato deposito era già stato comunicato dal presidente del consiglio comunale nella seduta del 19 luglio scorso. I consiglieri d’opposizione hanno chiesto al sindaco se è stata una semplice dimenticanza o altro. Se ne ritornerà a parlare nel prossimo consiglio comunale.