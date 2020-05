Consegnate oggi dal presidente del Rotary club Castelvetrano Valle del BELICE, Dr. Antonino Palazzotto, n. 200 mascherine donate per i medici di medicina di base sul territorio e specialisti.

Le mascherine sono state consegnate al Dr. Pietro Candela direttore sanitario del distretto sanitario di Castelvetrano. “In questo momento, ha dichiarato il dr. Palazzotto, in piena fase 2 dell’emergenza Covid-19, diventa indispensabile garantire ai nostri medici di base che operano sul territorio strumenti adeguati per garantire la sicurezza sanitaria e la prevenzione alla nostra comunità che riprende lentamente e con prudenza una vita normale. Prevenzione e senso di responsabilità necessari per sconfiggere definitivamente questa terribile pandemia”.