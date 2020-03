Da alcuni giorni la ditta “Truglio Arredamenti” di Campobello di Mazara, si è adoperata per produrre mascherine TNT (tessuto non tessuto) da donare a tutti quelli che ne hanno bisogno. A causa della emergenza coronavirus è, infatti, impossibile trovare in mercato le mascherine di protezione individuale necessarie anche per chi ogni giorno si trova in prima fila per garantire i servizi necessari alla comunità. “La produzione è stata avviata e abbiamo provveduto a distribuire alcune centinaia di mascherine gratuitamente – fanno sapere i responsabili della ditta – le altre che produrremo saranno messe a disposizione di tutta la cittadinanza. Pensiamo di produrne 5.000 nel giro di una settimana“.

Questa mattina, 50 mascherine di protezione individuale prodotte dalla ditta Truglio, sono stata consegnate ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano. Un volontario di Castelvetrano, Vincenzo Poma si è fatto carico di ritirare il lotto e consegnarlo direttamente al tenente Antonino Maggio. La donazione è stata fatta a titolo assolutamente gratuito. “In un momento così difficile – commenta Poma – dove è estremamente difficile poter trovare mascherine, ci sono persone che con un senso dell’altruismo fuori dal comune, lavorano senza sosta per la comunità”.

Date le numerose richieste, la ditta “Truglio Arredamenti” ha messo a disposizione un recapito telefonico per chi avesse volesse ritirare gratuitamente le mascherine di protezione individuale: 3338614904, Facebook: https://www.facebook.com/poloshila/