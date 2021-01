Il tradizionale mercatino del martedì a Castelvetrano è sospeso per la giornata di domani (5 Gennaio). Lo rende noto tramite la pagina facebook istituzionale, il Comune di Castelvetrano.

La sospensione è causata dalle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus prevste dal “decreto Natale” del Governo (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172). Per il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sono previste infatti alcune limitazioni tra cui la sospensione di alcune attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23.