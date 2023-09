ASCOLTA L'ARTICOLO

“Nell’ultimo messaggio che ci siamo scambiati prima dell’estate mi scrisse: ‘Voglio tornare a Torretta e farti conoscere la mia piccola’. Io ero impegnato nei concerti, Marisa sul lavoro, e quel giorno, purtroppo, non è mai arrivato…”. Davide Lorrè, front-man del gruppo musicale ‘Shakalab’, non riesce a trattenere le lacrime quando parla dell’amica uccisa dal suo ex compagno nel Trapanese. “Ci siamo conosciuti nel 2015 – ricostruisce – lei veniva qui a Torretta Granitola dove io vivo e si innamorò di questo posto, il mare, la tranquillità. La borgata le piaceva anche d’inverno, quando è deserta e ascolti solo il rumore del mare. Era una ragazza speciale e con lei stavamo ore a parlare senza stancarci”.

Davide Lorrè ricorda pure che per anni Marisa aveva aperto un suo blog: “Si chiamava ‘Risaleomar’ un mix – spiega – che univa il suo nome e cognome, scriveva pensieri, riflessioni. Proprio nel 2015 dedicò un suo scritto a Torretta Granitola titolato ‘vado a prendere un caffè a Torretta e torno’; era innamorata di una delle vie che conducono al porticciolo, dove gli oleandri sono fioriti. Ieri l’ho cercato sul web e non l’ho più trovato. Quando lei arrivava e si trovava in quella strada mi chiamava, invitandomi a vederci in piazza”. Poi, per via della gravidanza e della bambina, Marisa Leo aveva ridotto le sue visite a Torretta Granitola. “Abbiamo continuato a sentirci via messaggi – dice – lei era una persona solare, che trasmetteva energia, e per essere felice così ha dovuto lavorare tanto su sé stessa, nonostante le batoste della vita”.

AUTORE. Redazione