Mario Incudine sarà in concerto martedì 15 agosto, ore 22, in piazza Favoroso nella frazione di Tre Fontane. Il concerto, finanziato dall’assessorato regionale al turismo, è inserito nel palinsesto “Estate d’amuri” promosso dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco “Costa di Cusa”. Sul palco ad accompagnare Mario Incudine i Tarantola di Tricarico. Incudine è uno degli interpreti più rappresentativi della world music italiana e vanta collaborazioni con Simone Cristicchi, Mario Venuti e Tosca, ha duettato con grandi artisti come Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ha cantato assieme a Biagio Antonacci, ma è anche attore, compositore e regista. Da quest’anno sarà anche direttore artistico del cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara. In piazza Incudine assicura divertimento e ballo sulle note di Terra, Abballalaluna, Beddu Garibbardi, Anime Migranti e Italia talìa. Ingresso libero.