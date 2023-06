ASCOLTA L'ARTICOLO

Mario Incudine, cantautore siciliano, è il direttore artistico del cineteatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara. Lo ha nominato il sindaco Giuseppe Castiglione con un incarico a titolo gratuito. Già direttore artistico del ‘Salina doc festival’, del ‘Teatro Garibaldi’ di Enna, del teatro ‘Casalina’ di Novara di Sicilia, Incudine è uno degli interpreti più rappresentativi della world music italiana.

«Questa città troppo spesso è stata mortificata – ha detto Incudine – ma conserva una straordinaria forza e una dirompente bellezza, oltre che una ricchezza umana e culturale immensa. In un momento storico in cui molti teatri chiudono i battenti, aprirne uno in una comunità come quella di Campobello di Mazara, è dunque, sicuramente una rivoluzione che fa onore al sindaco e a tutta la comunità campobellese».

AUTORE. Redazione