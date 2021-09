La coppia di ballerini castelvetranesi, formata da Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, gareggia nella prima competizione internazionale post pandemia: si tratta del campionato europeo di divisione professionistica nella città slovacca di Kosice e la gara sarà possibile seguirla in diretta streaming, ecco il video.

Per la coppia il campionato europeo di danze latino-americane è una ulteriore occasione per dimostrare il loro talento in uno scenario internazionale. Mario e Sara, atleti della Nazionale Italiana Danza, vantano solamente negli ultimi due anni il titolo di vice campioni del mondo del 2019 ed il titolo Italiano conquistato a gennaio 2020 (il settimo consecutivo) oltre ad essere stati finalisti ai campionati del mondo latini 2019 (Thailandia), finalisti campionato europeo latini 2019 (Germania) e 2 volte vice campioni del mondo 10 balli 2018 e 2019 (Portogallo).

Mario Cecinati e Sara Messina Denaro sono atleti FIDS, unica Federazione di danza riconosciuta dal Coni, e dal 2013 rappresentano l’Italia ai Campionati del mondo. Il loro talento è motivo di orgoglio per tutta la comunità a cui continuano a regalare importantissimi traguardi.