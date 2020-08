Dal 18 al 20 agosto si è tenuto presso il campo di calcetto a Selinunte, il torneo “Summer Cup 2020”,organizzato interamente da tre amici dodicenni: Giuliano Firenze, Gabriele Tumminia e Federico Alfano, all’ insegna del divertimento e dello spirito di squadra.

Il torneo ha visto la partecipazione di 7 squadre composte da ragazzi dai dodici ai sedici anni. Le squadre partecipanti sono state: Atalanta, Barcellona, Bayern Monaco,Yuventus, Lione, Manchester City e PSG. Il torneo si è concluso con la vittoria dei giovani dell’Atalanta, al secondo posto i ragazzi del Bayern e quelli del PSG al terzo posto. Sono stati inoltre premiati: Paolo Catania come miglior portiere, Manuel Ferracane come miglior giocatore, Gaspare Galfano e Giuseppe Tortorici come migliori realizzatori.

Il torneo si è svolto grazie al contributo fornito dagli sponsor: Romano gioielli, Pierrot Ristorante Selinunte, 3G Supermercati, Lido Tukè, Casello 8, Trattoria Casa Mia,Gelateria del porto. I ragazzi tutti, ritenuta l’importanza di poter usufruire di un luogo oltre che di gioco anche di socializzazione dei giovani stessi, colgono l’occasione per chiedere all’ Amministrazione Comunale, di intervenire nella sistemazione del campo e fare in modo che che lo stesso non venga utilizzato come luogo di deposito e abbandono dei rifiuti.