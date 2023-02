ASCOLTA L'ARTICOLO

Ancora pochi giorni per approfittare delle possibilità di carriera offerte dal Bando di concorso per il reclutamento di 1500 volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI): il bando si chiuderà infatti il 10 marzo. Possono presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 24 non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di istruzione secondaria di primo grado e non ancora in servizio nelle Forze Armate.

Per l’anno 2023 i posti a concorso per intraprendere nella Marina Militare sono 1500: 1000 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 500 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

Nello specifico il CEMM permette di iniziare la carriera da marinaio sulle navi della Marina (748 posti) o tra le fila della Brigata Marina San Marco (90 posti), nel corso Incursori (60 posti) o in quello Palombari (22 posti), in un sommergibile sotto il livello del mare (30 posti) o impegnato con gli aeromobili della Marina (50 posti). Cielo, terra e sotto e sopra il mare per le esperienze professionali uniche che solo Marina Militare sa offrire, per le ragazze e i ragazzi che vogliono investire da subito sul loro futuro e diventare professionisti del mare.

Un ventaglio di opzioni a cui si affianca la crescita caratteriale e la formazione dello spirito di gruppo, valori indispensabili perché un gruppo di persone si possa chiamare “equipaggio”!

Per saperne di più ed inoltrare la domanda:

– INPA – Portale per il reclutamento

– Ministero della Difesa (compila la domanda)

– Un mare di opportunità

AUTORE. Redazione