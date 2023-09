ASCOLTA L'ARTICOLO

Maria Concetta Antinoro, neo direttore generale del dipartimento turismo della Regione siciliana, è il nuovo Commissario del Libero Consorzio provinciale di Trapani, che prende il posto dell’ex magistrato Raimondo Cerami. A nominarla è stata il presidente della Regione, Renato Schifani che, contestualmente, ha nominati altri 5 commissari. Sono tutti dirigenti generali della Regione in servizio, in attuazione della nuova normativa approvata dall’Ars. Ad Agrigento è stato designato il capo dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Giovanni Bologna; a Caltanissetta il responsabile dell’Arit, l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica Vitalba Vaccaro; a Enna il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Carmen Madonia; a Ragusa dirigente generale del dipartimento dell’ambiente Patrizia Valenti; a Siracusa quello dei beni culturali Mario La Rocca; a Trapani, invece, quello del turismo, Maria Concetta Antinoro.

AUTORE. Redazione