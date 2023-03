ASCOLTA L'ARTICOLO

Ci siamo, tutto pronto per la grande maratona “on air” in onore del centenario dell’Aeronautica Militare, evento che sarà celebrato il 28 marzo e che vedrà fino al 20 giugno 2023, tantissimi Operatori Radio dell’ Associazione Radioamatori Italiani in attività su tutte le bande, in fonia ed in telegrafia, ad onorare dai siti militari della Forza Armata più giovane d’Italia, gli aeroporti e gli apprestamenti presenti sul territorio nazionale. La Sezione A.R.I. “Valle del Belice” di Castelvetrano parteciperà con un proprio team ed un nominativo speciale la referenza II9-CVT (l’abbreviativo di Castelvetrano) per far conoscere ad una platea non calcolabile l’aeroporto di “Contrada Fontanelle” che fù sede di molteplici Stormi caccia dell’allora Regia Aeronautica con il codice “511” che si sono alternati proprio sul sedime di Contrada Fontanelle, partecipando alle operazioni belliche del secondo Conflitto Mondiale sul Mediterraneo, e comandati dal glorioso “asso” della R.A. Carlo Emanuele Buscaglia.

Il Team composto dai soci della Sezione A.R.I “Valle del Belice” di Castelvetrano opereranno in sinergia non solo da Castelvetrano, ma anche all’interno del 37° Stormo di stanza all’Aeroporto Militare di Birgi (TP) insieme agli operatori radio della Sezione Provinciale A.R.I. di Trapani, affinando le proprie expertise in campo di radio telecomunicazioni, impiegando la “roulotte Centro Radio Mobile” in dotazione.

Nell’ambito del Diploma per il Centenario dell’Aeronautica Militare, è stata realizzata una pagina ufficiale sul portale mondiale dedicata alla storia dell’ aeroporto di Castelvetrano, raggiungibile all’indirizzo https://www.qrz.com/db/II9CVT o sulla pagina Facebook di ARI Castelvetrano.

AUTORE. Redazione