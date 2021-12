ASCOLTA L'ARTICOLO

Un tratto della strada provinciale 51 che collega Campobello di Mazara con le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola è stato chiuso al traffico. A disporne la chiusura è stato il Libero Consorzio provinciale dopo il sopralluogo effettuato stamattina dai tecnici a seguito delle crepe che si erano aperte sul manto stradale a causa delle intense piogge. Il tratto interessato della chiusura è prossimo allo svincolo per Torretta Granitola. Proprio in quel tratto sotto la strada passa un canale delle acque che potrebbe essere molto a rischio dopo le intense piogge di queste settimane. La viabilità sulla strada provinciale 51, dunque, da oggi subirà alcune modifiche. In direzione verso Campobello, il traffico viene deviato in contrada Bosco, mentre da Campobello verso le frazioni, la deviazione è indicata in contrada Clemente da dove si potrà poi raggiungere la frazione di Tre Fontane tramite via Tonnara.

AUTORE. Redazione