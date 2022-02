ASCOLTA L'ARTICOLO

Per la mancata approvazione del Dup – Documento unico di programmazione – da parte del consiglio comunale di Castelvetrano la Regione ha nominato il Commissario ad acta. Si tratta di Carmelo Messina, funzionario direttivo dell’Assessorato regionale alle autonomie locali. Tra gli incarichi ricevuti in passato da parte di Messina c’è quello di Commissario ad acta della Provincia Regionale di Catania. La comunicazione dell’avvenuta nomina è arrivata alla Presidenza del consiglio che dovrà ora convocare il massimo consesso civico per una nuova approvazione. Il Dup è il documento propedeutico all’approvazione del bilancio. Intanto il consiglio tornerà a riunirsi proprio domani per discutere su alcune interrogazioni presentate per il Progetto “Dopo di noi” e per alcune mozioni.

AUTORE. Max Firreri