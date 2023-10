Manca davvero poco all’apertura della parafarmacia a Triscina di Selinunte. La farmacia Scarpinati, che offre il servizio di assistenza farmaceutica presso la succursale estiva da due anni, manterrà il presidio nella formula di parafarmacia anche nei mesi invernali. I tempi burocratici dettati dal Ministero della Salute non hanno consentito di attivare il servizio entro il mese di ottobre. I locali sono già allestiti e l’apertura, prevista entro il mese di novembre, sarà comunicata a tutta la cittadinanza. A breve quindi sarà possibile acquistare parafarmaci e prodotti farmaceutici, comunemente chiamati SOP e OTC, per i quali non esiste l’obbligo di presentare apposita prescrizione medica.

“Questo servizio è per noi una priorità, crediamo molto nella borgata di Triscina – dichiara Pietro Scarpinati, titolare della farmacia – Dopo aver garantito il servizio per due stagioni estive abbiamo ritenuto necessario garantire un presidio per i parafarmaci anche nel periodo invernale. Chi vive a Triscina durante l’inverno può contare su di noi. E’ la prima volta che viene attivato questo servizio nella borgata”.

AUTORE. Redazione