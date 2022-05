ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 8 maggio, in occasione della Festa della Mamma , l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia e noi saremo in Piazza Matteotti a Castelvetrano per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. In 38 anni di vita l’Azalea della Ricerca è diventata il simbolo di questa ricorrenza , un fiore speciale da regalare alla mamma e a tutte le donne, una preziosa alleata per la salute al femminile che ha permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, nel tentativo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. I volontari AIRC di Castelvetrano tornano in Piazza Matteotti domenica 8 maggio per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. Insieme verrà consegnata la speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e tre salutari ricette firmate dall’ambasciatrice AIRC Antonella Clerici protagonista anche della copertina, dalla foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Delegata AIRC di Castelvetrano – Daniela Lucentini (3392213212).

