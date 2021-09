ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel fine settimana appena trascorso, nell’ambito di servizi di controllo straordinario del territorio svolti, i Carabinieri della Compagnia di Mazara hanno proceduto all’arresto di due soggetti e alla denuncia di sette persone per vari reati.

Per entrambi gli arrestati ha proceduto la Stazione di Campobello di Mazara traendo in arresto D.F. cl. 70 in ottemperanza ad un Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo dovendo espiare una pena di un mese circa per reati commessi precedentemente e N.D. castelvetranese classe 2002 al quale è stato notificato il provvedimento che sostituisce la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa con la misura più afflittiva della custodia cautelare in carcere per aver violato più volte le prescrizioni del Giudice ed aver aggredito e maltrattato i familiari conviventi con continue richieste di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Comunicato Stampa