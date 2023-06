ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un castelvetranese classe ’77 gravato da precedenti di polizia. Dagli accertamenti dei militari dell’Arma, scaturiti dalla denuncia presentata dalla sua convivente, sarebbero emersi reiterati maltrattamenti negli ultimi mesi e in ultimo un’aggressione con calci e pugni al volto che hanno causato nella vittima varie lesioni, alcune delle quali gravi, compiuta davanti gli occhi dei tre figli minori. Dalla segnalazione della donna, gli uomini dell’Arma, hanno, nel più breve tempo possibile, messo in campo ogni mezzo utile a documentare i maltrattamenti che il 46enne avrebbe riservato alla vittima che hanno così portato al deferimento all’Autorità giudiziaria.

AUTORE. Redazione