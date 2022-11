ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un uomo del posto di 33 anni, gravato già da precedenti di polizia. Sul conto del predetto sarebbero stati accertati e documentati una serie di atteggiamenti violenti nei confronti dei genitori che hanno portato all’odierno provvedimento.

Negli ultimi mesi l’uomo si sarebbe reso protagonista di continue richieste di denaro nei confronti dei genitori che hanno portato, in alcune circostanze, anche ad aggressioni violente dove è stato necessario l’intervento dei sanitari con prognosi di oltre 10 giorni.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Redazione