Tre famiglie di Castelvetrano hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dei danni causati dal maltempo della scorsa notte. Una voragine si sarebbe creata all’interno dell’immobile dove abitavano in Via Ruggero Settimo. I Vigili del Fuoco dopo aver constatato l’inagibilità dell’edificio hanno aiutato le persone a lasciare in sicurezza la propria casa oltre a recuperare i propri effetti. Finché non verrà ripristinato l’edificio, troveranno ospitalità presso alcuni familiari. L’area è stata delimitata dagli agenti della Polizia Municipale.

AUTORE. Redazione