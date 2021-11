ASCOLTA L'ARTICOLO

La Croce Rossa Italiana scende a fianco della Sicilia colpita, negli ultimi giorni, da violenti nubifragi. Nell’Isola si contano ora i danni che ammontano a milioni di euro. Nei giorni più difficili dell’emergenza l’impegno dei volontari della Croce Rossa è stato incessante e instancabile con centinaia di interventi a supporto dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso, salvataggio e ricerca delle persone scomparse.

I volontari della Cri sono stati in prima linea nelle zone più colpite con personale altamente formato e mezzi di soccorso specializzati fornendo assistenza alla popolazione, supportando le comunità isolate e offrendo ristoro e conforto alle persone senza fissa dimora. Questo è successo anche nel territorio di Castelvetrano con l’impegno dei volontari del Comitato di Castelvetrano. Ora la Cri a livello nazionale ha lanciato una campagna di sostegno per la Sicilia per continuare ad assistere la popolazione colpita: le donazioni si potranno fare direttamente dalla pagina dedicata sul sito Cri.

AUTORE. Redazione