La morsa del maltempo non lascia la Sicilia Occidentale. Dopo alcuni giorni di tregua stanotte pioggia e fulmini si sono nuovamente abbattuti sulla provincia di Trapani. Un fulmine ha colpito un’elica di una pala eolica installata in un terreno privato di contrada Donzelle-Santa Barbara a Partanna. Il fuoco ha distrutto il componente della pala non provocando danni, per fortuna, al motore. La parte di pala, una volta bruciata, si è staccata ed è finita sul terreno circostante l’impianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Il proprietario del terreno ha la casa proprio in prossimità della pala eolica. Il fulmine gli ha danneggiato l’impianto elettrico della casa.

AUTORE. Redazione