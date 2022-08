ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono centinaia le segnalazioni dei danni causati dal temporale che ha interessato la zona di Castelvetrano nel primo pomeriggio di oggi. Nonostante la breve durata, le fortissime raffiche di vento hanno causato molti danni. Tettoie ed altri oggetti sono stati scagliati a diverse decine di metri. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in Via Francesco Petrarca per mettere in sicurezza l’area dopo il cedimento di una pesante copertura. Alberi sradicati e spezzati presso Villa San Giovanni ed in via Eleonora Duse. Si sono inoltre registrati importanti allagamenti prezzo la zona Commerciale e la lottizzazione Saporito.

Inviate le vostre foto al numero WHATSAPP: 3923002619

AUTORE. Redazione