Il maltempo di ieri e di oggi ha causato non pochi problemi in alcune vie di Castelvetrano. Il Comune, a tal fine, ha provveduto a bloccare il traffico in alcune strade interessate da situazioni di pericolo. Nello specifico si registrano problemi nella circolazione lungo le vie: Rocco Chinnici, Partanna, Minghetti e Seggio.

Le forti precipitazioni hanno compromesso il manto stradale nei pressi della Villa Falcone e Borsellino. È stato pertanto istituito il divieto di transito nella via Rocco Chinnici tratto compreso tra via XXIV maggio e via Campobello per i veicoli ed i pullman.

Nella giornata di ieri la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per le condizioni avverse in tutta la Sicilia. In particolare, in base al bollettino, anche oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, nonché mareggiate.