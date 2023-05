ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche per domani le scuole di Castelvetrano rimarranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco Enzo Alfano firmando una nuova ordinanza alla luce del bollettino diffuso dal Dipartimento di Protezione civile regionale che per domani (martedì) prevede precipitazioni con rovesci e temporali, con un grado di allerta di colore arancione. Già oggi (lunedì), per l’allerta meteo di colore rosso, il sindaco Alfano aveva disposto la chiusura delle scuole. E anche per la giornata di domani i cancelli degli istituti scolastici cittadini rimarranno chiusi.

AUTORE. Redazione