Allagamenti su diverse vie ma, per fortuna, nessun danno a persone. Le intense di piogge di stanotte e stamattina hanno avuto pesanti conseguenze a Marinella di Selinunte. Come documentano le foto che pubblichiamo, le abbondanti piogge hanno causato allagamenti in alcune vie della borgata ma, al momento, non si registrano danni strutturali. Per l’intera giornata di oggi è stata diramata dalla Protezione civile un’allerta meteo gialla: se non per validi motivi è consigliato di non uscire da casa. La pioggia di stamattina ha causato anche l’allagamento della bretella per Marsala-Birgi dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo. Al momento il tratto di strada è chiuso al traffico che è deviato verso Trapani città.

